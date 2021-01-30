الجزيرة ينال النصر بالثلاثة

أبوظبي: أيمن بشير

نال الجزيرة من ضيفه النصر، وفاز عليه بثلاثية نظيفة في قمة مباريات الجولة 14 من دوري الخليج العربي على ملعب الانتصارات في استاد محمد بن زايد.

افتتح اللاعب المقيم المالي عمر تراوري، أهداف الجزيرة في الدقيقة 13، قبل أن ينجح علي مبخوت في تسجيل ثاني الأهداف عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 56، ويعود تراوري ويسجل الثنائية الأولى له في الدوري والهدف الثالث في الدقيقة 65.

وشهدت المباراة طرد مدافع النصر محمود خميس بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 89 بعد نيله البطاقة الصفراء الثانية وتبعه مدافع الجزيرة خليفة الحمادي بالبطاقة الحمراء لنفس السبب.

وعزز «فخر أبوظبي» الذي عاد إلى سكة الانتصارات بعد خسارته في الجولة السابقة من خورفكان، وصافة الترتيب بعد أن حقق ثلاث نقاط مهمة وزاد غلته إلى 30 نقطة وقلص الفارق مع الشارقة المتصدر الذي يلعب السبت أمام الفجيرة إلى نقطتين.

وبات «العميد» الذي توقف في 24 نقطة في المركز الرابع قريباً من الخروج من مربع القمة وترك مكانه للعين «23 نقطة» الذي يحل السبت، ضيفاً على خورفكان.

على الرغم من الحذر الدفاعي للفريق الأزرق، فإن عودة متوسط الميدان الجنوب إفريقي سيريرو، جعلت الجزيرة أكثر تنظيماً وكانت تمريراته تشكل الضغط على النصر، ومن أحدها وصلت الكرة إلى علي مبخوت، الذي أهدى تمريرة سحرية للجناح المالي عمر تراوري الذي تخطى المدافعين واأسكن الكرة الشباك قبل أن يتخطى زمن المباراة ربع الساعة الأولى.

وكرر مستضيف المباراة تهديده المستمر لمرمى الضيوف وأعاد أعلى القائم الأيسر لمرمى الحارس إبراهيم عيسى تسديدة صاروخية من عبدالله رمضان، وكانت ردة الفعل سريعة من الضيوف عبر هجمة مرتدة انتهت عند ريان مينديز الذي سدد كرة زاحفة اختارت أحضان الحارس علي خصيف.

في النصف الثاني من المواجهة تحرر «العميد» أكثر وحاول الضغط على الجزيرة، ليرتفع نسق المباراة بشكل أسرع جعل الفريق المضيف يتلقى فرصة سانحة لتعزيز التقدم بعدما حصل خلفان مبارك على ركلة جزاء ارتكبها معه محمود خميس نفذها مبخوت بنجاح،

واستمر «فخر العاصمة» في تقديم الأداء الرائع بتطبيق التمريرات والجمل التكتيكية الرائعة وتناقل علي مبخوت الكرة مع عمر تراوري على طريقة «خد وهات» ليواجه المالي المرمى النصراوي ويسجل الثنائية ويبصم على ثالث الأهداف لتنتهي المباراة بفوز مهم لأبناء المدرب الهولندي كايزر 3-0 على فريق المدرب الكرواتي كرونسلاف الذي بات منصبه كمدرب لـ «العميد» فوق صفيح ساخن.