ليفربول يبحث عن قلب دفاع

أعلن مدرب ليفربول رابع الدوري الإنجليزي لكرة القدم الألماني يورجن كلوب الجمعة، أن فريقه المثقل بالإصابات يبحث عن قلب دفاع لتعويض الغيابات الكثيرة في هذا المركز، قبل ثلاثة أيام من انتهاء فترة الانتقالات الشتوية.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي «لست متأكداً من وجود قلب دفاع يبلغ سعره 80 مليون جنيه إسترليني (نحو 110 ملايين دولار) في السوق بالوقت الحالي»، وذلك قبل مواجهة المضيف وست هام يونايتد الخامس الأحد، حيث سيفتقد حامل اللقب إلى خدمات مدافعه الكاميروني جويل ماتيب الذي اضطر المدرب الألماني إلى استبداله عقب نهاية الشوط الأول من المباراة ضد توتنهام في ختام المرحلة العشرين من الدوري بسبب الإصابة.

وأضاف كلوب المحروم أيضاً لفترة طويلة من قطبي الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك وجو غوميز بسبب الإصابة، إن «الفرق لن تبيع لاعبين من هذا المستوى في الوقت الحالي. لكن علينا أن نجد اللاعب المناسب الذي يتناسب مع وضعنا المالي».

ويتعافى فان دايك من إصابة خطيرة في الركبة اليمنى تعرض لها منتصف أكتوبر الماضي، أما غوميز فيغيب منذ خضوعه لجراحة في الركبة اليسرى في أوائل نوفمبر.

وفي مواجهة وست هام، سيغيب عن ليفربول أيضاً وبسبب الإصابة لاعب خط الوسط البرازيلي فابينيو الذي لجأ إليه كلوب لشغل مركز قطب الدفاع منذ إصابة فان دايك، علماً بأن البرازيلي غاب أيضاً عن المباراة ضد توتنهام، حيث لجأ كلوب على غرار مبارياته الأخيرة إلى قائده لاعب الوسط جوردان هندرسون للعب في مركز قطب الدفاع.

وفي هذا السياق، أصر المدرب الألماني على ضرورة إيجاد حل طويل الأمد لمركز قطب الدفاع، رغم أن سوق الانتقالات باتت على وشك إغلاق أبوابها.

وبعدما أصيب في كاحله خلال المباراة التي فاز فيها ليفربول على توتنهام 3-1، ينتظر ماتيب نتائج الأشعة لمعرفة مدة غيابه.

أما فابينيو، فقال كلوب إنه «لا توجد فرصة» لأن يلعب في مباراة الأحد.