الجزيرة يواصل ضغطه على الشارقة

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دبي: واصل الجزيرة الوصيف ضغطه على الشارقة المتصدر بعد فوزه الكبير على مضيفه النصر الرابع 3-صفر في افتتاح المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإماراتي لكرة القدم.

وسجل المالي عمر تراوري (13 و56) وعلي مبخوت (54 من ركلة جزاء) الاهداف.

واكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد محمود خميس من النصر (87) وخليفة الحمادي من الجزيرة (90+3).

ورفع الجزيرة رصيده الى 30 نقطة بفارق نقطتين عن الشارقة الذي يستضيف الفجيرة السبت في ختام المرحلة، وبقي النصر رابعا برصيد 24 نقطة.

وقال لاعب وسط الجزيرة خلفان مبارك "كان فوزا مهما على حساب منافس مباشر، كما انه من المميز ان نبدأ دور الاياب بحصد ثلاث نقاط".

واعتبر ان "الحديث عن المنافسة على اللقب مبكر جدا في المرحلة الرابعة عشرة".

وتألق المهاجم السوري عمر خربين في ظهوره الاول مع الوحدة قادما من الهلال السعودي، حيث سجل هدفين قاد بهما فريقه الجديد للفوز على مضيفه حتا 4-1.

وافتتح الكوري الجنوبي لي ميونغ التسجيل (12)، قبل ان يضيف خربين الثاني (24).

وقلص حبيب يوسف النتيجة لحتا (31)، لكن السلوفيني تيم ماتافز اعاد الفارق لعهده السابق (34)، قبل أن يحصل الدولي السوري السابق على ركلة جزاء سددها بنفسه بنجاح على طريقة "بانينكا" مسجلا الهدف الشخصي الثاني والرابع لفريقه (69).

ورفع الوحدة السادس رصيده الى 22 نقطة، وبقي حتا الذي لم يعرف طعم الفوز في 14 مباراة في المركز الاخير برصيد نقطتين.

وابدى خربين (27 عاما) الذي سبق له اللعب في الدوري الاماراتي مع الظفرة موسم 2016-2017، سعادته بالتسجيل في مباراته الاولى، مؤكدا ان "القادم أفضل للوحدة".

وتابع "المركز السادس الحالي لا يليق بالنادي، وعلينا ان نخوض المباريات المتبقية للمنافسة على المراكز الاولى".

وفاز عجمان على ضيفه الظفرة بهدفين لحسين عبد الرحمن(50) والمالي موديبو مايغا (68) مقابل هدف للاسباني بيدرو كوندي (8).

ويلعب السبت ايضا، شباب الأهلي مع الاتحاد كلباء، وخورفكان مع العين، وبني ياس مع الوصل.