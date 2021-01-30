شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: مفاوضات الزمالك مع مروان حمدي عن طريق وكلاء فقط والمقاصة يرحب ببيعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من مروان حمدي، مهاجم المقاصة، أن مفاوضات نادي الزمالك للتعاقد مع اللاعب خلال الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض، ليست رسمية؛ لأنها جاءت عن طريق وكلاء لاعبين فقط.

ويرغب الزمالك في ضم مهاجم جديد خلال الميركاتو الشتوي الجاري، خاصة بعد رحيل مصطفى محمد إلى جالطة سراي التركي، في ظل رغبة الإدارة البيضاء في ضم مهاجم مميز لتعويض رحيل البلدوزر إلى الدوري التركي.

وأوضح المصدر أن نادي المقاصة لم يتلق أية مفاوضات من إدارة الزمالك، بل إن الحديث عن رغبة الزمالك في ضم اللاعب من وكلاء لاعبين فقط، مشيرا إلى أن إدارة المقاصة لا تمانع في بيع مروان حمدي حال وصول عرض مالي بقيمة جيدة للتفريط في خدمات اللاعب.

شدد على أن المقاصة لن يمانع بيعه مهاجمه حال وصول عرض مالي مناسب يلبي طموح إدارة النادي الفيومي، ويقدر قيمة اللاعب وإمكانياته.

ويعد مروان حمدي من أبرز المهاجمين في الدوري المصري، ويقدم مستويات طيبة ويجيد اللعب بكلتا قدميه وبرأسه.