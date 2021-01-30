شكرا لقرائتكم خبر عن معروف يوسف يعود لتشكيل البنك الاهلي وفرصة لمشاركة شادي رضوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر محمد يوسف، المدير الفني لفريق البنك الاهلي، على عودة النيجيري معروف يوسف إلى التشكيل الأساسى للفريق، خلال المباراة المقبلة أمام المصرى البورسعيدى في بطولة الدوري المصري الممتاز، كما اقترب شادى رضوان، لاعب فريق الاهلي المعار إلى البنك، من المشاركة، عقب الأداء المتميز الذى ظهر عليه في التدريبات، واستغلال سرعات اللاعب بالتحرك بالكرة.

ويخضع لاعبو فريق البنك الأهلى والجهاز الفني بقيادة محمد يوسف لإجراء مسحة كورونا، اليوم السبت، استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويستعد فريق البنك الاهلي لملاقاة المصرى البورسعيدى يوم الثلاثاء القادم ضمن مباريات الجولة الحادية العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز والمقرر إقامتها على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

ويحتل فريق البنك الاهلي المركز الثالث عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 8 نقاط، حيث فاز في مباراة واحدة، وهُزم في 4 لقاءات، وتعادل في 5 مباريات.