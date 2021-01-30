شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم السبت 30 / 1 / 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 30 / 1 / 2021 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة المقاولون العرب وإنبى على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر بختام الجولة العاشرة للمسابقة ومباراة الاسماعيلى وبيراميدز على ستاد الإسماعيلية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز في نسختها رقم 62 .

موعد مباراة المقاولون العرب وانبى

تقام مباراة المقاولون العرب وانبى في تمام الخامسة عصر اليوم السبت على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها ذئاب الجبل بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من سموحة بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز الفريق البترولى على البنك الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

يحتل المقاولون العرب المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفا،فيما يحتل إنبى المركز السادس برصيد 13 نقطة بعدما خاض 7 مباريات فاز في أربعة مباريات وتعادل فى لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه ثمانية أهداف، ولا يزال لديه مباراتان مؤجلتان.

موعد مباراة الاسماعيلى وبيراميدز

تقام مباراة الاسماعيلى وبيراميدز في السابعة والنصف مساء اليوم السبت على ستاد الإسماعيلية في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الدراويش بعد التعادل مع غزل المحلة بهدفين لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل بيراميدز مع الاهلى سلبياً في نفس الجولة.

يحتل الاسماعيلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى أربعة مواجهات، وخسر ثلاثة مباريات، وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 11 هدف ، ومازال لديه لقاء مؤجل ، فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز في 3 وتعادل في 5 وخسر لقاء وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكهم ثمانية أهداف.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم السبت من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.