شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل المدير الفنى الجديد للإسماعيلي يكشف تفاصيل عقد دراجان يوفيتش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد الجابر، وكيل البوسنى دراجان يوفيتش، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن تفاصيل عقد مدرب الإسماعيلي الجديد قائلا: "مدة عقد المدرب الجديد لمدة 6 شهور قابلة للتجديد لمدة موسم بموافقة الطرفين، والعقد بدون شروط جزائية، فسواء رَغِبَ في الرحيل أو الإسماعيلي أقاله لن يتم دفع شرط جزائي لأي طرف".
وأضاف محمد عبد الجابر، خلال تصريحات تليفزيونية: "أنا مشجع إسمعلاوي وأسعى إلى تصحيح مسار النادي في الفترة المقبلة، وعرضت أكثر من سيرة ذاتية على مسئولي الإسماعيلي واختاروا المدرب البوسني دراجان".
وتعاقد مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بصفة رسمية مع البوسنى "دراجان يوفيتش" لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى مواطنه "جيفاد ساريتش" كمدرب للأحمال.
واستقبل عثمان، المدير الفنى الجديد، بجانب مدرب الأحمال لإنهاء كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد قبل توليه المهمة بشكل رسمى مع الدراويش فى ظل ترحيبه بتدريب أحد أكبر الأندية فى مصر والقارة السمراء، ورغبته فى صنع طفرة حقيقة ضمن صفوف الدراويش.
وجاء تعيين المدرب البوسنى فى ظل خبراته الفنية الكبيرة فى المجال الكروى، فضلا عن البطولات التى حققها، ومنها بطولة كأس البوسنة مع نادى زيرينسكى موسم 2007-2008 بجانب بطولة الدورى البوسنى مع نفس الفريق فى الموسم الذى تلاه مع إحراز الدورى الأنجولى ضمن صفوف فريق أول أغسطس عام 2016 بعد غياب دام 10 سنوات، ثم التتويج بنفس اللقب المذكور نسخة 2017 و2019 بجانب بطولة الكأس الأنجولى وكأس السوبر فى عام 2019 أيضا.