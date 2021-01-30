شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل المدير الفنى الجديد للإسماعيلي يكشف تفاصيل عقد دراجان يوفيتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد الجابر، وكيل البوسنى دراجان يوفيتش، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن تفاصيل عقد مدرب الإسماعيلي الجديد قائلا: "مدة عقد المدرب الجديد لمدة 6 شهور قابلة للتجديد لمدة موسم بموافقة الطرفين، والعقد بدون شروط جزائية، فسواء رَغِبَ في الرحيل أو الإسماعيلي أقاله لن يتم دفع شرط جزائي لأي طرف".

وأضاف محمد عبد الجابر، خلال تصريحات تليفزيونية: "أنا مشجع إسمعلاوي وأسعى إلى تصحيح مسار النادي في الفترة المقبلة، وعرضت أكثر من سيرة ذاتية على مسئولي الإسماعيلي واختاروا المدرب البوسني دراجان".