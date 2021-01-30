شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان: "المطلوب من محمد شريف الصبر.. وما يتقمصش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه حلمى طولان المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى رسالة إلى محمد شريف مهاجم الأهلى بعد عدم انتظام مشاركة اللاعب بصفة أساسية فى تشكيل موسيمانى المدير الفنى للأحمر خلال الفترة الأخيرة.

وقال طولان خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": محمد شريف مهاجم جيد وقمت بتغيير مركزه من الجناح للمهاجم ويمتلك مميزات عالية جدا وانتقل للمنتخب عن طريق إنبى كما حصل على المركز الثانى فى ترتيب هدافى الدورى ويمتاز "بالفنش" العالى أمام المرمى".

تابع المدير الفنى لإنبي:" المطلوب من محمد شريف الصبر وما يتقمصش لأن النادى الأهلى كبير ويلعب فى بطولات كثيرة ويوم ما سيحصل على فرصته بالشكل الأمثل ويجب عليه استغلالها".

ومن ناحية أخرى طالب بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى جماهير الأهلى المقيمة فى قطر بدعم فريقها خلال مشاركته فى كأس العالم للأندية، من أجل عبور محطة الدحيل القطرى فى ضربة البداية والتأهل لمواجهة بايرن ميونيخ الألمانى بنصف نهائى المونديال، وقال موسيمانى فى تصريحاته للموقع الرسمى للاتحاد الدولى "فيفا": "سعيد للغاية بمشاركتنا فى هذا الحدث الرياضى العالمى الذى يقام فى قطر حيث يقيم الكثير من أبناء الجالية المصرية من مشجعى النادى الأهلي."

وأضاف: "ننتظر دعم ومؤازرة جماهيرنا فى مباراة الدحيل القطرى يوم الخميس المقبل"، متابعا: "هذه المباراة ستشكّل اختباراً هاماً فى سعينا للتأهل إلى نصف نهائى البطولة، ومواجهة بايرن ميونيخ بطل أوروبا."

ويلتقى الأهلى أمام الدحيل فى الرابع فى فبراير المقبل، ويتأهل الفائز من أجل مواجهة بايرن ميونيخ فى نصف نهائى كأس العالم للأندية.