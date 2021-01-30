شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يدرس مباريات المقاولون قبل مواجهة جهاز الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، على دراسة مباريات فريق المقاولون العرب، للوقوف على نقاط القوة والضعف لذئاب الجبل قبل مواجهته فى الخامسة عصر الأربعاء المقبل على استاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وأغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش صفحة مباراة البنك الاهلي التى أقيمت عصر الخميس على استاد كلية الشرطة بالجولة العاشرة للدوري التى فاز فيها الطلائع بثنائية نظيفة، ويترقب طلائع الجيش نتيجة مسحة كورونا لعبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق، على أمل تعافيه من الفيروس وعودته لقيادة الفريق، بعدما غاب عن قيادة مباراة البنك الاهلى وأدارها أحمد عبد العزيز وياسر على المدربان بالفريق.

ويبحث عبد الحميد بسيونى خطة تعديل موقف الطلائع فى جدول الدوري بعد تلقى الفريق سلسلة من الهزائم، منذ انطلاق مسابقة الدوري، بعد سلسلة الإصابات بفيروس كورونا التى ضربت لاعبيه وتسببت فى غيابهم عن بعض المباريات مما تسبب فى تراجع النتائج.

ووافق نادى طلائع الجيش علي إعارة حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للفريق ومصطفى الزناري مدافع مواليد 99، للنادي الإسماعيلي لنهاية الموسم الحالي.

وقال العميد أحمد فؤاد المهدى، مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، إن مجلس إدارة ناديه وافق على إعارة الثنائي للدراويش في إطار علاقة الود والتعاون التي تجمع الناديين، وحرصا من مجلس إدارة نادي طلائع الجيش على مساعدة الإسماعيلي في أزمته الراهنة.