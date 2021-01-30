شكرا لقرائتكم خبر عن نيبوشا: تمنيت ضم أوباما من الزمالك وفرص الأهلى والدحيل متساوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث نيبوشا المدير الفنى الأسبق لفريق الزمالك عن تجربته مع النادى الأبيض قائلا:" راض جدا عن تجربتى السابقة مع نادى الزمالك والفريق يضم لاعبين جيدين الآن، موضحا أنه تابع عملية تجديد عقد أوباما مع الزمالك مشيرا إلى أنه كان يتمنى تقديم عرض له، لكن فى النهاية استمر مع الزمالك فهو لاعب مميز بالنسبة له.

وعن مواجهة الأهلى والدحيل فى مونديال الأندية قال فى تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس":" الدحيل فريق قوى والنادى الأهلى كذلك، فرص الفريقين فى التأهل متساوية وسنشاهد مباراة قوية والميزة التى يمتلكها الدحيل عن الأحمر أنه يلعب على أرضه".

تابع نيبوشا:" الدحيل لديه هجوم قوى للغاية، وهو يلعب فى قطر ولديه ميزة اللعب على أرضة، وبالتالى الأمر سيكون حافز بالنسبة له أمام الأهلى، وأعتقد أن فرص الفريقين 50% لكل منهما ولعبت أمام الدحيل فهو فريق قوى للغاية ليس من الصعب التفوق عليه".

ومن ناحية أخرى طالب بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى جماهير الأهلى المقيمة فى قطر بدعم فريقها خلال مشاركته فى كأس العالم للأندية، من أجل عبور محطة الدحيل القطرى فى ضربة البداية والتأهل لمواجهة بايرن ميونيخ الألمانى بنصف نهائى المونديال، وقال موسيمانى فى تصريحاته للموقع الرسمى للاتحاد الدولى "فيفا": "سعيد للغاية بمشاركتنا فى هذا الحدث الرياضى العالمى الذى يقام فى قطر حيث يقيم الكثير من أبناء الجالية المصرية من مشجعى النادى الأهلي."

وأضاف: "ننتظر دعم ومؤازرة جماهيرنا فى مباراة الدحيل القطرى يوم الخميس المقبل"، متابعا: "هذه المباراة ستشكّل اختباراً هاماً فى سعينا للتأهل إلى نصف نهائى البطولة، ومواجهة بايرن ميونيخ بطل أوروبا."

ويلتقى الأهلى أمام الدحيل فى الرابع فى فبراير المقبل، ويتأهل الفائز من أجل مواجهة بايرن ميونيخ فى نصف نهائى كأس العالم للأندية.