شكرا لقرائتكم خبر عن فيديوهات وصور جديدة توثق استقبال جماهير الأهلي لبعثة المارد الأحمر بالدوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجواء مبهجة شهدها مطار حمد الدولي عند استقبال بعثة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، التي وصلت مساء الجمعة إلى الدوحة، استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو توثق الاستقبال الحافل لبعثة الأهلي، وترصد تجمع أعداد غفيرة في محيط المطار وأمام فندق إقامة بعثة الأهلي بالدوحة، مرددين الهتافات والأغاني الخاصة بتشجيع فريق الأهلي، عقب وصول نجوم المارد الأحمر إلى الدوحة.

وغادرت بعثة الأهلي مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة متوجهة إلى فندق إقامة الأهلي بقطر، استعدادا للمشاركة فى كأس العالم للأندية، وفي الوقت الذي توافد فيه الكثيرون من جماهير الأهلي أمام فندق إقامة الفريق الأحمر بالدوحة.

من ناحية أخرى، قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية عزل بعثة الأهلي فى الغرف المخصصة لهم بالطابقين الخامس والسادس بفندق إقامة البعثة الحمراء فى الدوحة، لحين ظهور المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، والتى خضعت لها البعثة فور الوصول إلى مطار حمد الثاني بالدوحة.



استقبال جماهير الأهلي



الجماهير في المطار



الخطيب يلقي التحية على الجماهير



الكابت محمود الخطيب



جانب من استقبال بعثة الأهلي



جماهير الأهلي