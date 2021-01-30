نشرة الجمعة.. الأهلي يصل قطر.. وأيمن حفني يعود إلى الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الجمعة 29 يناير 2021.
بعد ضم مصطفى.. جالاتا سراي يعير هداف الفريق لوست بروميتش ومهاجم شاب
رسميًا.. الإسماعيلي يكشف عن اسم مدربه الجديد
بعثة الأهلي تخضع لمسحة طبية فور وصولها قطر
الإسماعيلي يعلن ضم 5 لاعبين من بينهم حسين السيد
المحكمة الرياضية الدولية تعيد أحمد أحمد لرئاسة "كاف"
"كأنها القاهرة" استقبال جماهيري حافل للأهلي في قطر
الأهلي يصل قطر استعداداً للمشاركة في كأس العالم للأندية
دجلة يتعادل مع أسوان سلبيا في الدوري
سيراميكا كليوباترا يقفز للمركز الخامس بفوز قاتل أمام الجونة
رسميا.. أيمن حفني يعود إلى الزمالك
رسميا.. أنقرة جوتشو يتعاقد مع جيرالدو