نشرة الجمعة.. الأهلي يصل قطر.. وأيمن حفني يعود إلى الزمالك

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محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات