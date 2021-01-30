مدرب الزمالك السابق يكشف ميزة للدحيل أمام الأهلي بكأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح نيبوشا المدير الفني السابق للزمالك، والحالي للأهلي القطري، بأن الميزة التي يمتلكها الدحيل أمام الأهلي في كأس العالم للأندية أنه يلعب على أرضه، قائلًا أنهي تمنى ضمن يوسف "أوباما" من الزمالك.

وقال نيبوشا في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "لعبت أمام الدحيل فهو فريق قوي للغاية ليس من الصعب التفوق عليه، ويمتلك ثلاثي هجوم أمام في غاية القوة."

وعن الفريق القطري للأهلي بكأس العالم للأندية، قال: "الدحيل لديه هجوم قوي للغاية، وهو يلعب في قطر ولديه ميزة اللعب على أرضة، وبالتالي الأمر سيكون حافز بالنسبة له أمام الأهلي، وأعتقد أن فرص الفريقين 50% لكل منهما."

وتحدث عن أفضل لاعب دربه في الزمالك، قائلًا: "كل اللاعبين كانوا مميزين بالنسبة لي في الزمالك، وتابعت عملية تجديد عقد أوباما مع الزمالك وكنت أتابع عملية تجديد عقده لأنني كنت أتمنى تقديم عرض له، لكن في النهاية استمر مع الزمالك فهو لاعب مميز بالنسبة لي."

وعن إمكانية العودة لتدريب الزمالك أو العمل في مصر مستقبلًا قال: "أنا لا أفكر في المستقبل بالوقت الحالي لانني متواجد في قطر، وأنا راض تمامًا مع الأهلي في عامي الثاني مع الفريق، لكن كمدير فني محترف جاهز للنجاح دائمًا ومع ذلك أتمنى بالطبع أتمنى تحقيق الفوز بالبطولات في قطر."