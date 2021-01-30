الامارات | ديتري يقترب من تحقيق حلم رومانيا بلقب «غولف دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن ديتري يقترب من تحقيق حلم رومانيا بلقب «غولف دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قبض المصنف 86 عالمياً، الروماني توماس ديتري (28 عاماً)، أمس، على صدارة الترتيب العام في بطولة «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك» لمحترفي الغولف، المقامة حالياً في نسختها الـ32 على ملعب المجلس بنادي الإمارات بدبي، وتمتد حتى يوم غدٍ، بإجمالي جوائز يبلغ 3.25 ملايين دولار (11.9 مليون درهم)، بعدما سجل 10 ضربات تحت المعدل مع نهاية اليوم الثاني، لينعش ديتري آمال الغولف الرومانية بحصد لقب تاريخي أول في البطولة الأعرق والأكثر استمرارية في آسيا، منذ انطلاقتها عام 1989.

ونجح ديتري في إنهاء مسلك اليوم الثاني لملعب «المجلس» المكون من 18 حفرة، بـ67 ضربة، أهلته لحصد خمس ضربات تحت المعدل، أضافها إلى الرصيد ذاته من الضربات التي حققها مع ختام اليوم الأول للمنافسات، واعتلاء الصدارة بإجمالي 10 ضربات تحت المعدل، بفارق ضربة تحت المعدل عن المصنف 52 عالمياً الأسكتلندي روبرت ماكينتري، فيما دخل كل من الجنوب إفريقي جوستن هاردينغ، ومواطنه براندون ستون، والإنجليزي تومي فليتوود، والفنلندي كال ساميوا في شراكة على المركز الثالث، بحصد كل منهم رصيد ثماني ضربات تحت المعدل.

4 أساطير تودع البطولة مع ختام اليوم الثاني

جاءت نتائج اليوم الثاني قاسية على أربع أساطير، سبق لها تحقيق أرقام قياسية في البطولة، عقب نتائج مخيبة أدت إلى إقصائهم عن الأدوار النهائية، يتقدمهم حامل الرقم القياسي كأكثر اللاعبين حصداً للقب، الجنوب إفريقي أيرني إلس، المتوج بدبي أعوام: 1994 و2002 و2005، بعدما اكتفى على مدار اليومين الأول والثاني لنسخة 2021 بإجمالي ست ضربات فوق المعدل.

ولم تختلف الحال عن بطل دبي لعامَيْ: 2014 و2015، الاسكتلندي ستيفان غالاشير، الذي اكتفى بدوره برصيد ثلاث ضربات فوق المعدل، قبل أن يودع صاحب الرقم القياسي لأكثر عدد الضربات تحت المعدل، البالغ (24 ضربة) في مشواره نحو الفوز بلقب 2018، الصيني هاوتونغ لي، الذي لم يحقق في النسخة الحالية أفضل من رصيد خمس ضربات فوق المعدل، ولتكتمل قائمة الأساطير بالأداء الأسوأ تاريخياً للسويدي هنريك ستينسون في مشاركته الـ20 على التوالي بدبي، من ضمنها الفوز بلقب 2007، بعدما اكتفى حالياً بإجمالي سبع ضربات فوق المعدل.

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