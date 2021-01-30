الامارات | «الفاصلة» بين الشارقة وبني ياس في ربع نهائي السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الفاصلة» بين الشارقة وبني ياس في ربع نهائي السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحل فريق بني ياس، في السابعة والنصف مساء اليوم، ضيفاً على الشارقة، في مباراة ثالثة وفاصلة بالدور ربع النهائي لدوري كرة السلة.

ويسعى الفريقان إلى انتزاع البطاقة الأخيرة المؤهلة للمربع الذهبي، واللحاق بفرق: شباب الأهلي والنصر والبطائح، التي سبق لها منتصف الشهر الجاري ضمان تأهلها للدور نصف النهائي.

وقضى نظام البطولة بأن تقام الأدوار النهائية بنظام (بست أوف 3) من لقاءَيْ ذهاب وإياب، واللجوء إلى مباراة فاصلة في حالة التعادل بعدد مرات الفوز، ما فرض على الشارقة وبني ياس خوض مواجهة فاصلة، بعد أن فاز «الملك» في ذهاب ربع النهائي في التاسع من الشهر الجاري بواقع «89-57»، قبل أن يتمكن «السماوي» من رد اعتباره، وبالنتيجة ذاتها في موقعة الإياب التي أقيمت الثلاثاء الماضي.

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