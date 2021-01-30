الامارات | الشارقة يهدّد «الذئاب» بالهزيمة الـ 11 وسيناريو الذهاب

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يهدّد «الذئاب» بالهزيمة الـ 11 وسيناريو الذهاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف الشارقة على ملعبه اليوم الساعة 8.15 مساء نظيره فريق الفجيرة ضمن الجولة 14 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، إذ يتطلع متصدر الترتيب إلى مواصلة انتصاراته، بعدما أنهى الدور الأول بطلاً للشتاء برصيد 32 نقطة. ويهدد «الملك» ضيفه «الذئاب» بإلحاق الهزيمة الـ11 به، وتكرار سيناريو الذهاب حين فاز عليه 4-2، بجانب رغبته الكبيرة في غسل أحزان خسارة كأس السوبر والخروج من كأس الخليج العربي في ظرف أسبوع فقط. ويتطلع الشارقة إلى الابتعاد عن مطاردة منافسيه على الصدارة وخاصة الجزيرة وبني ياس والنصر. ويعول في هذه المباراة على استعادة قوته الهجومية بقيادة البرازيليين إيغور وسواريز، وكايو لوكاس الذي عاد أخيراً لصفوف الفريق، بعدما غاب في الفترة الماضية بسبب الإصابة. وفي جانب الفجيرة يسعى لوضع حد لهزائمه المتتالية، إذ يحتل المركز الثاني عشر برصيد سبع نقاط فقط حصل عليها بالفوز في مباراتين، والتعادل في مباراة واحدة، في حين خسر 10 مباريات.

ويسعى الفجيرة لتصحيح أوضاعه ومحو الصورة المهزوزة التي ظهر بها في الدور الأول، لاسيما أن الفريق عزز صفوفه في الانتقالات الشتوية بعناصر جديدة، بينها البرازيلي كوتينيو والفرنسي رشيد عثمان.

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