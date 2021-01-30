الامارات | نواعم النصر يكحّلن عيونهن بدوري السلة للمرة السادسة

شكرا لقرائتكم خبر عن نواعم النصر يكحّلن عيونهن بدوري السلة للمرة السادسة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفرت سيدات النصر بلقب الدوري العام لكرة السلة بعد فوزهن على نادي الشارقة الرياضي للمرأة بنتيجة «76-58» في المباراة النهائية التي جمعتهما، أمس، على صالة نادي النصر في دبي.

وبهذا الانتصار، استعادت سيدات النصر اللقب الغائب عن خزائن النادي في الموسم الماضي، بعد أن ذهب لقب 2020 لفريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة، لتضيف «نواعم» العميد لقبهن السادس تاريخياً في البطولة.

وقام رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي اللواء إسماعيل القرقاوي، يصحبه مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ونائب رئيس شركة النصر للألعاب الجماعية مروان سنكل، وعضوا مجلس إدارة اتحاد السلة ميثاء بن ضاوي وفريد القيواني، بتقليد لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة الميداليات الفضية، وسيدات نادي النصر الذهبية وكأس الدوري.

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