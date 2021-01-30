الامارات | المنصوري بطل الرجال في سباق المدام للدراجات الهوائية

شكرا لقرائتكم خبر عن المنصوري بطل الرجال في سباق المدام للدراجات الهوائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز دراج نادي النصر، جابر المنصوري، بلقب سباق الرجال للأندية للدراجات الهوائية، والذي أقيم، أمس، بمدينة المدام في الشارقة، بالتعاون مع نادي المدام وشرطة الشارقة، بمشاركة 108 دراجين لمسافة 93.5 كيلومتراً، لخمس فئات، هي: الرجال والشباب تحت 23 سنة بالأندية المشاركة في نشاط الاتحاد، وللهواة مواطنين تحت وفوق 40 سنة، وفئة المقيمين.

وجاء زميله دراج النصر، علي الحساني، في المركز الثاني، وحل دراج نادي شباب الأهلي محمد المروي بالمركز الثالث.

وفي فئة 23 سنة، فاز دراج نادي شباب الأهلي جاسم علي بالمركز الأول، تلاه المقيم النصراوي لين أوكيم، ثم راشد سويدان من نادي أبوظبي للدراجات في المركز الثالث.

وفي فئة الهواة مواطنين تحت 40 سنة، جاء في المركز الأول احمد المري من فريق (ترك إم 7)، تلاه زميلاه من الفريق نفسه: راشد البلوشي، وعامر الدهماني، في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وفي فئة الهواة فوق 40 سنة، جاء حميد محراب في المركز الأول، وعبدالغفار الخاجة من فريق أم القيوين في المركز الثاني، وحل بدر علي ثاني من فريق شرطة أبوظبي بالمركز الثالث.

أما في فئة المقيمين، فجاء بارت دربس من فريق الوثبة في المركز الأول، تلاه جوهان هيسلسو، ثم دراج فريق الوثبة عبدالرحمن منصوري.

شهدت مراسم التتويج تكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة، من قبل رئيس الاتحاد، منصور بوعصيبة، وكل من سلطان محمد معضد بن هويدن، رئيس مجلس إدارة نادي المدام الثقافي الرياضي، بجانب نايف جكة الأمين العام المساعد رئيس لجنة الحكام في الاتحاد.

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