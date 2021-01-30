الامارات | خورفكان والعين يختبران باولينو وناكاجيما اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان والعين يختبران باولينو وناكاجيما اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى فريقا خورفكان والعين إلى تحقيق بداية جيدة في انطلاق مرحلة الإياب بدوري الخليج العربي، وذلك حين يلتقيان في الجولة الـ14 الساعة الخامسة والنصف على استاد صقر بن محمد القاسمي. ويبحث الفريقان عن اختبار التعاقدات الجديدة، حيث يأمل صاحب الأرض خورفكان في التعرف الى الإمكانات التي يمكن لنجمه الجديد البرازيلي باولينيو تقديمها، إلى جانب مواطنه أندريه سانتوس، بينما تتوجه الأنظار إلى لاعب العين الجديد، الياباني ناكاجيما، صاحب الإمكانات الكبيرة. وفيما يأمل العين بالاقتراب من فرق الصدارة، يأمل خورفكان في البناء على الفوز المثير على الجزيرة في الجولة الماضية، والاقتراب من منطقة الأمان.

ويمتلك العين 23 نقطة وعينه على الفوز وأن تخدمه نتائج المباريات الأخرى، إلا ان خورفكان برصيده 14 نقطة سيكون بحاجة أكبر للنقاط الثلاث، للابتعاد عن المراكز الأخيرة.

ويدرك خورفكان أنه لا مفر من تحقيق نتيجة ايجابية أمام العين، تمهيداً لسلسلة من المباريات القوية المتتالية التي تنتظره في الجولات المقبلة أمام النصر وبني ياس والوحدة وشباب الأهلي والظفرة والشارقة.

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