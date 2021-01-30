اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري الخليج العربي

خورفكان - العين 17:30

شباب الأهلي - كلباء 17:30

الشارقة - الفجيرة 20:15

بني ياس - الوصل 20:15

دوري الهواة

مسافي - الإمارات 17:10

مصفوت - الحمرية 17:10

سيتي - شيفيلد 19:00

أرسنال - مان يونايتد 21:30

الريال - ليفانتي 19:15

سامبدوريا - يوفنتوس 21:00

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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