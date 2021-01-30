الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري الخليج العربي
خورفكان - العين 17:30
شباب الأهلي - كلباء 17:30
الشارقة - الفجيرة 20:15
بني ياس - الوصل 20:15
دوري الهواة
مسافي - الإمارات 17:10
مصفوت - الحمرية 17:10
سيتي - شيفيلد 19:00
أرسنال - مان يونايتد 21:30
الريال - ليفانتي 19:15
سامبدوريا - يوفنتوس 21:00
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