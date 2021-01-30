الامارات | تعادل «المتصدر».. والعروبة إلى المركز الثالث في دوري الهواة

شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل «المتصدر».. والعروبة إلى المركز الثالث في دوري الهواة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق العروبة على الذيد 2-1، أمس، في الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وسجل هدفي الفائز النيجيري فيكتور نوانيري (62 و12)، بينما أحرز للذيد اللاعب الإسباني سواريز إيساك (22).

ورفع العروبة رصيده إلى (17 نقطة) في المركز الثالث مؤقتاً بفارق الأهداف عن دبا الفجيرة، لحين استكمال منافسات الجولة الحالية التي يلعب فيها عند الساعة 17:10 من مساء اليوم مسافي مع الامارات ومصفوت مع الحمرية، بينما رواح الذيد مكانه برصيده نقطة واحدة بالمركز الأخير.

وتعادل البطائح مع العربي بهدف لمثله، وسجل للأول عادل صقر (90+6)، بينما سجل للعربي البرازيلي لوان مارتينس (69) ليفرط المتصدر في نقطتين ثمينتين، كما تعادل التعاون مع دبا الحصن بالنتيجة نفسها، وسجل للتعاون البرازيلي جيلسون دا (7)، ولدبا الحصن المقيم العماني محمد المربوعي في الدقيقة الاولى ليصبح رصيد دبا الحصن (12 نقطة) بينما التعاون (10 نقاط).

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