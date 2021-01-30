الامارات | «نشوة الوصل» تهدّد انتصارات بني ياس

شكرا لقرائتكم خبر عن «نشوة الوصل» تهدّد انتصارات بني ياس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 30 يناير 2021

يحل فريق الوصل الساعة 08:15 مساء اليوم ضيفاً ثقيلاً على بني ياس في استاد الشامخة ضمن الجولة 14 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، في لقاء يدخله «الإمبراطور» منتشياً بفوزه الثمين على الشارقة في ربع نهائي كأس الخليج الذي يأمل بأن يكون حافزاً للاعبين لاستكمال النتائج الإيجابية التي حققها الفريق منذ بداية العام الجديد.

وتغيّر أداء الوصل، الذي يحتل المركز التاسع برصيد 17 نقطة، منذ تولي المدرب البرازيلي هيلمان المسؤولية، إذ نجح المدرب في إعادة الفريق لتقديم المستويات الجيدة المقرونة بالأداء.

في المقابل، يتطلع فريق بني ياس لمواصلة عروضه القوية التي مكنته من جمع 26 نقطة في الدور الأول، لكن يتعين عليه في لقاء اليوم التغلب على ظروف الغيابات في صفوفه التي ستحرمه من خدمات قائد الفريق، فواز عوانة، بداعي الإيقاف، إلى جانب سلطان سامويل سيل، وجواو فيكتور.

ويأمل بني ياس الحفاظ على مركزه في المربع الذهبي، ويراهن على هجومه القوي بقيادة البرازيلي بيدرو، وهو ما مكّنه من الفوز في العديد من المباريات أمام فرق كبيرة.

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