الامارات | إيقاف المتجاوزين في سباقات القدرة لمدة شهرين

شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف المتجاوزين في سباقات القدرة لمدة شهرين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة، بمدينة دبي الدولية للقدرة، عن إيقاف الإسطبلات والفرسان والخيول عن المشاركة في السباقات لمدة شهرين، عقب ظهور نتائج إيجابية لفحص العينات الأولية لبعض الخيول المشاركة في سباق كأس إكسبو، المخصص للإسطبلات الخاصة، خلال الشهر الجاري.

وذكرت اللجنة المنظمة، في بيان صحافي، أنه «بناء على نتائج فحص العينات الأولية لسباق كأس إكسبو المخصص للإسطبلات الخاصة، وظهور نتائج إيجابية فيها، قررت اللجنة المنظمة ما يلي: إيقاف مالك إسطبل زعبيل ومدرب الإسطبل والفرسان المعنيين لمدة شهرين عن المشاركة في أي سباق يقام بمدينة دبي الدولية للقدرة، اعتباراً من تاريخ السباق، والحظر كذلك يشمل خيول الإسطبل، ولا يسمح بالتصرف في تلك الخيول بتغيير ملكيتها».

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