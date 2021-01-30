الامارات | العنبري: نسعى لظهور أفضل في النسخة الجديدة لـ «أبطال آسيا»

شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري: نسعى لظهور أفضل في النسخة الجديدة لـ «أبطال آسيا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري إن «الفريق سيسعى بقوة للظهور بشكل أفضل في النسخة الجديدة لدوري أبطال آسيا». وأوقعت القرعة الشارقة في المجموعة الثانية، إلى جانب تراكتور الإيراني وباختاكور الأوزبكي بجانب المتأهل من لقاء الوحدة السعودي والقوة الجوية العراقي.

وأكد العنبري لـ«الإمارات اليوم» أنهم استفادوا من التجربة السابقة، وأنه مطلع على فريق باختاكور، وهو دائماً من الفرق المنافسة لكنه لا يعرف الكثير عن الفريق الإيراني، بينما قال إن فريقي الوحدة السعودي والقوة الجوية العراقي يشاركان دائماً في البطولة.

وأشار إلى أنه سعيد بلقاء لاعب الشارقة السابق مسعود شجاعي، المدرب الحالي لفريق تراكتور الإيراني، وقال إنه قدم الكثير للشارقة، وسبق أن لعبا معاً.

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