شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدخل الفقاعة الطبية في الدوحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والموجودة في قطر الفقاعة الطبية المخصصة لها في فندق الإقامة بالدوحة، في إطار الاستعداد لخوض منافسات كأس العالم للأندية التي تقام خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

وحصلت البعثة على تعليمات طبية مشددة بعدم مغادرة الغرف لحين الحصول على نتائج المسحة الطبية، التي خضع لها الجميع في مطار الدوحة فور الوصول.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مقر إقامتها في قطر، وتمت إجراءات التسكين بسهولة، وتوجه الجميع إلى غرفه لبدء عملية العزل الصحي لحين ظهور نتيجة المسحة الطبية الأخيرة، التي أجريت فور الوصول إلى قطر. يذكر أن الأهلي يستهل مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.