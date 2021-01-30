شكرا لقرائتكم خبر عن سر اسبتعاد رامي ربيعة من قائمة الأهلي في مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي، أحمد شوبير، لاعب الأهلي السابق ومنتخب مصر، السبب الرئيسي وراء استبعاد رامي ربيعة من مونديال العالم للأندية، وعدم سفره مع بعثة الأهلي صباح اليوم.

قال شوبير، إن رامي ربيعة، حرص على عدم السفر مع الفريق خلال المونديال لمعرفته وتأكده أنه سيكون خارج التشكيل الأحمر خلال لقاء الدحيل المقرر إقامته الخميس المقبل في تمام الساعة السابعة ونصف بتوقيت القاهرة.

أضاف شوبير، أن ربيعة سيخضع لبرنامج تدريبي خلال الفترة الحالية استعدادا للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة عقب عودتها من الدوحة.