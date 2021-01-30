شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات كأس العالم لكرة اليد اليوم وموعد النهائي بين الدنمارك والسويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز منتخب السويد ومنتخب الدنمارك في مباراتي الدور نصف النهائى ضمن جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد 2021، ويتقابل الفريقان يوم الأحد في مباراة نهائي مونديال كرة اليد 2021 كما يتقابل الفريقان الخاسران في ذات اليوم للعب على الميدالية البرونزية.

نتائج مباريات كأس العالم لكرة اليد اليوم في الدور نصف النهائي- مصر 2021

السويد 32 – فرنسا 26

الدنمارك 35 – إسبانيا 33

جدول مباريات مونديال كرة اليد 2021 – الميدالية البرونزية

فرنسا × إسبانيا- الأحد 31 يناير الساعة 3.30 عصرًا في استاد القاهرة.

جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد – الميدالية البرونزية- مصر 2021

الدنمارك × السويد- الأحد 31 يناير الساعة 4.30 عصرًا في استاد القاهرة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم لكرة اليد 2021 هي:

تقوم قنوات أون تايم سبورت Time Sport بنقل مباراة فرنسا وإسبانيا وكذلك مباراة الدنمارك والسويد باعتبار أن قنوات أون تايم سبورت مالكة لحق البث الحصري لكل مباريات كأس العالم لكرة اليد 2021، وسيتم تحديد أيًا من قنوات أون تايم سبورت ستقوم بنقل المبارتين في وقت لاحق.