شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخضع لمسحة طبية في قطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضعت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمسحة طبية فور وصولها إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

وينتظر أن يمكث أفراد البعثة في غرفهم بشكل منفرد «عزل صحي»، لحين ظهور نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها الجميع في المطار فور الوصول إلى العاصمة القطرية.

يذكر أن بعثة الأهلي أجرت مسحة طبية قبل السفر إلى قطر، وجاءت نتيجة الجميع سلبية.

ووصلت بعثة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، إلى قطر مساء اليوم، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

يذكر أن الأهلي يستهل مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.