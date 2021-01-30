شكرا لقرائتكم خبر عن «الشناوي» كلمة السر وراء سفر وليد سليمان مع الأهلي لمونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي، أحمد شوبير، إن محمد الشناوي، حارس الأهلي، كان له دورا كبيرا وكلمة السر وراء سفر وليد سليمان، مع بعثة الأهلي المشاركة في مونديال الأندية بقطر التي تنطلق الخميس المقبل بمواجهتين إحداهما الأهلي والدحيل القطري.

وأضاف شوبير، أن وليد سليمان كان ينوي عدم السفر نظرا لعدم إمكانية مشاركته في المونديال بسبب إصابته، وهو ما تغير تمام عقب اجتماع مع محمد الشناوي حارس الأهلي وعدد من مسؤولي الأهلي.