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أحمد بلال: «لو بلعب حاليًا استحق 50 مليون في السنة»

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد بلال، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقًا، إنه سيطلب 50 مليون جنيه راتب سنوي لو كان لاعبًا حتى الوقت الجاري.

وأكد أحمد بلال في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «أنا مهاجم هداف ولو بلعب دلوقتي هطلب 50 مليون راتب سنوي وهذا الرقم يناسب إمكانياتي في ظل الرواتب التي يتم دفعها للاعبين حاليًا».

وتابع: «المهاجم العادي بيتقاضى مليون دولار في الموسم الواحد لكن أنا استحق 3 مليون دولار دلوقتي لو بلعب كورة».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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