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جوزيه مورينيو يصالح محمد صلاح بعد تصريحات «ضربات الجزاء» (صور)

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، على تحية محمد صلاح، عقب لقاء مساء الخميس، الذي فاز به الريدز بثلاثية مقابل هدف ضمن منافسات .

ووفقا للصور التي تم التقاطها للمدرب البرتغالي، والنجم المصري، تجد مورينيو، يحاول محو التصريحات المثيرة ضد الفرعون المصري، والذي قال فيها، أن "مو" يسجل فقط من خلال ضربات الجزاء.

صلاح ومورينيو
صلاح ومورينيو
صلاح ومورينيو

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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