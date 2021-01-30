شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيه مورينيو يصالح محمد صلاح بعد تصريحات «ضربات الجزاء» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، على تحية محمد صلاح، عقب لقاء ليفربول مساء الخميس، الذي فاز به الريدز بثلاثية مقابل هدف ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ووفقا للصور التي تم التقاطها للمدرب البرتغالي، والنجم المصري، تجد مورينيو، يحاول محو التصريحات المثيرة ضد الفرعون المصري، والذي قال فيها، أن "مو" يسجل فقط من خلال ضربات الجزاء.

صلاح ومورينيو

صلاح ومورينيو

صلاح ومورينيو