شكرا لقرائتكم خبر عن لتعويض مصطفى محمد.. مهاجم المقاصة في دائرة اهتمام باتشيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن نادي الزمالك يبحث في الوقت الجاري عن بديل لمصطفى محمد، مهاجم الفريق، بعد احتراف الأخير في الدوري التركي، وأن مروان حمدي، مهاجم المقاصة نال إعجاب جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج«نمبر وان» على قناة «النهار»: «الزمالك كثف مفاوضاته مع مسؤولي مصر للمقاصة من أجل التعاقد مع مروان حمدي مهاجم الفريق الفيومي خلال فترة الانتقالات الحالية لتعويض رحيل مصطفي محمد إلى جالاتا سراي التركي».

وتابع: «مسئولي المقاصة قالوا للزمالك لو هتدفعوا مقابل مجزي سيتم الاستغناء عن اللاعب مروان حمدي».َِ