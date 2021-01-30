شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تدخل «الكبار».. انتهاء أزمة عبدالله بكري مع إدارة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن أحداث جديدة في أزمة عبدالله بكري مع مسئولي نادي بيراميدز بعد حكمة «الغابة» التي نشرها اللاعب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «لاعبو بيراميدز الكبار اجتمعوا مع إدارة النادي لإنهاء مشكلة عبدالله بكري مدافع الفريق».

وتابع: «هناك جلسة بين اللاعب ومسؤولي النادي لإنهاء الأزمة ورفع الإيقاف عن المدافع».