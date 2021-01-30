اخبار الرياضه

البنك الأهلي والإسماعيلي يتصارعان على ضم باسم مرسي

0 نشر
إيهاب الفولي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي والإسماعيلي يتصارعان على ضم باسم مرسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن ناديي الإسماعيلي والبنك الأهلي يتنافسان على التعاقد مع باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي حاليًا والزمالك سابقًا.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «دخل ناديي البنك الأهلي والإسماعيلي في مفاوضات مع مهاجم الإنتاج الحربي باسم مرسي من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الحالية».

وتابع: «باسم مرسي سيختار وسيحدد وجهته المقبلة خاصة أن مفاوضات الزمالك توقفت بسبب عدم رغبة أحد المسئولين في نادي الزمالك في ضمه».

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    164,282

  • تعافي

    128,440

  • وفيات

    9,169

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا