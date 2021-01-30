شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي والإسماعيلي يتصارعان على ضم باسم مرسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن ناديي الإسماعيلي والبنك الأهلي يتنافسان على التعاقد مع باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي حاليًا والزمالك سابقًا.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «دخل ناديي البنك الأهلي والإسماعيلي في مفاوضات مع مهاجم الإنتاج الحربي باسم مرسي من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الحالية».

وتابع: «باسم مرسي سيختار وسيحدد وجهته المقبلة خاصة أن مفاوضات الزمالك توقفت بسبب عدم رغبة أحد المسئولين في نادي الزمالك في ضمه».