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إعلامي: جنش يرفض الجلوس بديلًا لأبو جبل فى الزمالك

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن محمود عبدالرحيم «جنش»، حارس الزمالك، افتعل أزمة جديدة مع باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «جنش تحدث مع البرتغالي باتشيكو وطلب منه المشاركة في المباريات وأخبره بعدم ضمه لقائمة الفريق وأنه يرفض الجلوس لمحمد أبوجبل احتياطيا».

وتابع: «جنش كان معترض على عدم مشاركته أساسيًا خاصة أن باتشيكو كان وعده أنه هيلعب لذلك أبلغ باتشيكو برفضه الجلوس على الدكة واستبعاده نهائيًا من المباريات طالما لن يشارك أساسيًا».

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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