شكرا لقرائتكم خبر عن الدنمارك تهزم إسبانيا 35-33 وتضرب موعدًا مع السويد في نهائي مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل منتخب الدنمارك لنهائي كأس العالم لكرة اليد للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز على إسبانيا بنتيجة 35-33 في نصف نهائي البطولة التي تحتضنها مصر في الفترة من 13 حتى 31 يناير الجاري، بحثا عن تحقيق اللقب للعام الثاني على التوالي.

وبذلك يكون منتخب الدنمارك قد تأهل إلى المباراة النهائية الخامسة في تاريخه، والرابعة في أخر 6 نسخ أقيمت.

فرض منتخب الدنمارك سيطرته على المباراة مبكرا ونجح في حسم الشوط الأول بنتيجة 18-16 وسط تألق ميكيل هانسن الذي سجل 6 أهداف في ذلك الشوط من 8 تسديدات على المرمى.

ولم يختلف الأمر كثيرا في الشوط الثاني وباءت محاولات إسبانيا بالفشل في إدراك التعادل مع تألق لاندين في حراسة المرمى وهانسن في التسجيل.

وتعرض هنريك مولجارد لاعب الدنمارك للطرد في الدقيقة العاشرة من الشوط الثاني بعد إيقافه دقيقتين للمرة الثالثة، مما ساهم في عودة إسبانيا لأجواء اللقاء وتقليص الفارق إلى هدف بدلا من 4 واستمرت الإثارة حتى النهاية.

وحصد ميكيل هانسن نجم الدنمارك جائزة لاعب المباراة بعد تألقه ومساهمته في تأهل فريقه إلى النهائي بتسجيل 12 هدفا.

حقق منتخب الدنمارك لقب بطولة العالم مرة واحدة فقط وكان ذلك النسخة الأخيرة عام 2019 بينما حقق الوصافة أعوام 1967 و2011 و2013.