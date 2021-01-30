شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي: فرجاني ساسي فى الدحيل القطري الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الكرة بالزمالك، اقترب من الانتقال إلى الدحيل القطري بداية من الموسم المقبل في ظل انتهاء عقده مع الفريق وعدم التوصل لاتفاق للتجديد حتى الآن.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار» أن فرجاني طلب من مسؤولي الزمالك الحصول على 3 ملايين دولار في الموسم وهو ما اعتبره البعض محاولة من اللاعب لتعجيز النادي.

وتابع: «مسؤولو الزمالك عرضوا على ساسي 2 مليون دولار على أن يحصل على نصفهم مليون دولار في بداية الموسم الجديد ويحصل على باقي مستحقات الموسم على دفعات خلال الموسم».

وأضاف: «أن الزمالك أخبر هأنه سيحصل على 2 مليون دولار من صفقة مصطفى محمد وسنمنحك مليون دولار منهم مقدم تعاقد ولكن اللاعب أصر على 3 ملايين دولار».