شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يحاول إنقاذ دفاع ليفربول في الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبحث يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول خلال الفترة القليلة المتبقية من الانتقالات الشتوية، عن مدافع سوبر لتدعيم الخط الدفاعي لفريق الريدز حامل لقب البريميرليج الموسم المنصرم.

ووفقا لما نشره موقع ديلي ميل، يحاول المدرب الألماني حاليا التعاقد مع مدافع سوبر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لإنقاذ الخط الدفاعي لفريق ليفربول الذي يعاني من غيابات عديدة وعلى رأسهم فان دايك، الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي بداية من الموسم الجاري.