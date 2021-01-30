شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار الطبي يحسم مشاركة «قناوي» أمام البنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري أحمد شديد قناوي، لاعب الفريق الكروي الأول للنادي المصري البورسعيدي، اختبار طبي «السبت»، لتحديد مدى قدرته على المشاركة أمام البنك الأهلي، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر للدوري.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها قناوي، إصابته بكدمة قوية في الركبة، خلال مشاركته أمام الإنتاج الحربي، ولم يستطع على إثرها إكمال المباراة.

وفاز المصري على الإنتاج الحربي، في المباراة التي جمعتهما «الجمعة»، بثلاثية نظيفة ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري.