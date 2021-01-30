شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المصري يكشف موعد انتظام «أموتو» في تدريبات الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظم النيجيري أوستين اموتو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، في التدريبات الجماعية للفريق، يوم الاثنين المقبل.

وقال محمود الشحات، طبيب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، إن الحالة العامة لأوستين أموتو مطمئنة للغاية، مشيرًا إلى أن الفحوصات الأولية التي خضع لها اللاعب أكدت إصابته بكدمة شديدة في الكتف مع جزع في مفصل الترقوة، مضيفًا أن اللاعب يمكنه المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق خلال 48 ساعة على أقصى تقدير.

وتعرض أوستين أموتو، للإصابة خلال الشوط الثاني من مباراة الإنتاج الحربي، التي أقيمت "الجمعة" وانتهت بفوز المصري بثلاثية نظيفة.