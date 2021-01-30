شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. دراجان يوفيتش مديرًا فنيًا لنادي الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس إدارة الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، التعاقد بصفة رسمية مع البوسنى دراجان يوفيتش، لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى مواطنه جيفاد ساريتش كمدرب للأحمال.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، استقبل عثمان المدير الفنى الجديد بجانب مدرب الأحمال لانهاء كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد قبل توليه المهمة بشكل رسمى مع الدراويش في ظل ترحيبه بتدريب أحد أكبر الأندية في مصر والقارة السمراء ورغبته في صنع طفرة حقيقة ضمن صفوف الدراويش.

وجاء تعيين المدرب البوسنى في ظل خبراته الفنية الكبيرة في المجال الكروى، فضلا عن البطولات التي حققها ومنها بطولة كأس البوسنة مع نادى زيرينسكى موسم 2007-2008، بجانب بطولة الدورى البوسنى مع نفس الفريق في الموسم الذي تلاه، مع إحراز الدورى الأنجولى ضمن صفوف فريق أول أغسطس عام 2016 بعد غياب دام 10 سنوات، ثم التتويج بنفس اللقب المذكور نسخة 2017 و2019 بجانب بطولة الكأس الأنجولى وكأس السوبر في عام 2019 أيضا.