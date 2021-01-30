شكرا لقرائتكم خبر عن «كاس» تقرر إيقاف تجميد أحمد أحمد.. وعودته لرئاسة «كاف» مؤقتًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدرت المحكمة الرياضية الدولية «كاس»، اليوم الجمعة، قرارًا بإيقاف قرار تجميد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف» السابق، موضحة أنه ليس قرارًا بتبرئته من التهم الموجهة إليه من قبل لجنة الأخلاقيات.

وتعرض أحمد أحمد للإيقاف لمدة 5 سنوات من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم، مع فرض غرامة مالية بقيمة 200 ألف فرانك سويسري، وهو الحكم الذي تظلم عليه رئيس كاف.

وأوضحت «كاس» أنه سيتم منح أحمد أحمد حرية ممارسة نشاطه في عالم كرة القدم دون تجميد، وفي حال تمت تبرئته من الاتهامات بالفساد المالي التي أدت إلى إيقافه في نوفمبر الماضي، سيكون بإمكانه الدفاع عن استعادة منصبه، من خلال الانتخابات ومنافسة المرشحين الأربعة لمنصب الرئيس.