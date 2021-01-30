شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الإسماعيلي يتعادل سلبيًا مع الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريقا الإسماعيلى مواليد 2003 مع الإنتاج الحربى في أولى مباريات الدورة المجمعة لبطولة الجمهورية للناشئين.

ورصد مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، مكافآة خاصة للاعبي الفريق وجهازهم الفني، في حالة فوزهم ببطولة الجمهورية.

ويقود الإسماعيلي، جهاز فني مكون من كلاً من محمد حسيب مديرًا فنيًا، على جمعة مدرب، أدم فؤاد مدرب حراس مرمى.