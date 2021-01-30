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شباب الإسماعيلي يتعادل سلبيًا مع الإنتاج الحربي

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريقا الإسماعيلى مواليد 2003 مع الإنتاج الحربى في أولى مباريات الدورة المجمعة لبطولة الجمهورية للناشئين.

ورصد مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، مكافآة خاصة للاعبي الفريق وجهازهم الفني، في حالة فوزهم ببطولة الجمهورية.

ويقود الإسماعيلي، جهاز فني مكون من كلاً من محمد حسيب مديرًا فنيًا، على جمعة مدرب، أدم فؤاد مدرب حراس مرمى.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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