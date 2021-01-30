شكرا لقرائتكم خبر عن ممدوح عباس يوضح حقيقة إصابته بـ"كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق حقيقة إصابته بفيروس كورونا المستجد قائلا: "تلقيت سيلا من الرسائل والمكالمات التليفونية يستفسرون عما كتب اليوم في تغريدة فهم منها بالصواب أو الخطأ أن الكورونا قد هاجمتني، وأريد أن أصحح أني لست مصابا بالكورونا بل ابني وعائلته وهذا ما أردت توضيحه".

وكان رئيس القلعة البيضاء الأسبق قد نشر عبر حسابه الشخصى على تويتر، "جئت إلى إسبانيا هربًا من احتمالات تزايد الإصابات بكورونا فى مصر فاستقبلتني كورونا فى إسبانيا، إلى درجة العزل الذاتى، فكل ما تتخيلونه من إغلاق موجود وحتى الحقن باللقاحات ما زال في أضيق الحدود، وأصيبت عائلة ابني بالكامل حتى طفلة عمرها 9 أشهر بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ولم أرهم منذ 3 يناير وحتى الآن".

وأضاف ممدوح عباس: "أُعامل كطفل صغير فى قضية عدم الاختلاط والعزل، وبعد هذا يتبادلون الاتهامات عن السبب فى تخليق ونشر الفيروس وبدأت قضية التسييس تطفو على السطح فأصبحنا بين شقى الرحى، السياسة والكذب فهم قرينان".



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