شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى السعيد: أنا أفضل من وائل جمعة ووليد سليمان لاعب مؤذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شوقى السعيد، لاعب الزمالك والإسماعيلي السابق، أن وليد سليمان لاعب الأهلي لاعب عنيف ومؤذٍ، ويتعمد إصابة اللاعبين، وهذا الأمر تكرر أكثر من مرة مع أكثر من لاعب، عكس طارق حامد لاعب الزمالك الذى يلعب بعنف، ولكنه لا يتعمد إصابة اللاعبين.

أضاف شوقى السعيد، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت مع الإعلامية شيما صابر، أنه فى إحدى مباريات الأهلي قام وليد سليمان بتوجيه شتائم لى بالأم وقمت بالشكوى لقائد الأهلي وقتها حسام غالي، ولكن سليمان قرر توجيه الشتائم أكثر من مرة، فقمت وقتها بضربه فى الملعب.

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أكد لاعب المنتخب السابق أنه يرى نفسه أفضل من وائل جمعة، لاعب الأهلي والمنتخب السابق، وأنه من أفضل المدافعين في تاريخ مصر.

كما تطرق السعيد إلى أسباب رحيله من الزمالك قائلا: "رحلت عن الزمالك احتراما لنفسى، وكان هناك العديد من الخلافات بين اللاعبين والمدربين، حيث قام على جبر بتوجيه شتائم لمؤمن سليمان المدير الفني للزمالك وقتها، اعتراضا على سياسة التدوير بين اللاعبين، كما قام أحمد توفيق بتوجيه شتائم للبرتغالي إيناسيو المدير الفني للزمالك وقتها، وقام المترجم بترجمة هذه الشتائم، ولم يتخذ المدرب أي قرار.

أضاف لاعب الزمالك السابق، أن الأهلي فاوضه 3 مرات لارتداء قميصه، ولكنه فضّل الاستمرار والانتقال للزمالك.