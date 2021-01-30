شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 29 يناير 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جرت العديد من الأحداث الرياضية المصرية اليوم الجمعة 29 يناير 2021، نرصد منهم أهم 7 أخبار وأبرزها اعلان الإسماعيلي التعاقد مع مدير فني جديد.

البوسنى يوفيتش مديرا فنيا للإسماعيلى

تعاقد مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بصفة رسمية مع البوسنى "دراجان يوفيتش" لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة إضافة إلى مواطنه "جيفاد ساريتش" كمدرب للأحمال.

الزمالك يعلن توقيع أيمن حفنى 6 أشهر على بياض

أعلن نادى الزمالك توقيع اللاعب أيمن حفني، اليوم الجمعة، على بياض بعقد لمدة 6 أشهر تبدأ من يناير الجارى، وتم الاتفاق على عودة اللاعب للنادى من جديد بعد موافقة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو.

السويد تهزم فرنسا 32 /26 وتصعد لنهائى مونديال اليد مصر 2021