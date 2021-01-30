شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الصباحي حكم مباراة الإسماعيلي و بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، حكام مباراتي السبت ببطولة الدوري الممتاز على النحو التالي:-

المقاولون العرب وإنبي

سعيد حمزة "حكم ساحة"- محمد صلاح عبد الفتاح "مساعد أول"- حسن رمضان "مساعد ثان"- حسام الجرايحي "حكم رابع"- حسام عزب "حكم فيديو"- حمادة القلاوي "حكم مساعد فيديو".

الاسماعيلي وبيراميدز

محمد الصباحي "حكم ساحة"- محمود عبد السميع "مساعد أول"- أحمد رشدي "مساعد ثان"- أسامة إسماعيل "حكم رابع"- صبحي العمراوي "حكم فيديو"-عمروعايد "حكم مساعد فيديو".

واستقر مجلس إدارة النادي الاسماعيلي على تعيين البوسني نرمين باشيتش مديرا فنيا للدراويش، ووصل المدرب مساء اليوم الإسماعيلية برفقة جهازه المعاون على أن يحضر مباراة بيراميدز من المدرجات ويقود الفريق بصفة رسمية بعدها.

وحرص أعضاء اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي التى تضم كلا من على أبوجريشة وعماد سليمان أحد أبرز نجوم الدراويش على مدار تاريخه إضافة للمهندس مدحت الوردانى فى حضور المهندس أحمد عثمان، على عقد اجتماع تحفيزي مع اللاعبين على هامش المران الختامى للفريق.

ويستضيف الدراويش منافسه بيراميدز غدا السبت باستاد الإسماعيلية، فى إطار مؤجلات الأسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى الممتاز.

وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة بذل كل لاعب أفضل ما لديه فى الملعب، سعيا لحصد الانتصارات وتعديل مسار الفريق بمسابقة الدورى، نحو ما يرضى طموحات الجماهير العريضة فى كل بقاع الجمهورية.

وطالبت اللجنة اللاعبين بالتركيز وعدم الانشغال بأي أمر سوى العمل على تحسين النتائج، لافتين إلى ثقتهم اللامحدودة فى قدراتهم على تخطى مرحلة تراجع النتائج.

وشددت اللجنة على أنه لن يكون هناك مكان لأى لاعب لن يقاتل من أجل قميص الفريق الذى يتمنى أى لاعب ارتدائه، نظرا لحجم وجماهيرية النادى فى مصر والوطن العربى والقارة السمراء.