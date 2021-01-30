شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي طولان: رفضت انتقال كريم فؤاد للأهلي لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حلمى طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، أنه رفض انتقال كريم فؤاد ظهير أيمن الفريق البترولى والمعار من النجوم إلى النادى الأهلى، في بداية الموسم، موضحا أن السبب يرجع إلى حاجته لخدمات اللاعب في بداية الموسم.

وقال حلمى طولان، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن إدارة الفريق البترولى ستُفعّل عقد شراء عقد كريم فؤاد من النجوم، نظرا لاعتماده على اللاعب بصفة أساسية في صفوف الفريق البترولى لقيادة الجبهة اليمنى.

وفى ذات السياق الأهلى يُفكر فى ضم كريم فؤاد لتدعيم الجبهة اليمنى فى ظل عدم قناعة موسيمانى التامة بقدرات أحمد رمضان بيكهام الذى تعاقد معه الأهلى الصيف الماضى من دجلة، فضلا عن إعجابه بقدرات فؤاد، وعلى الرغم من أن النية كانت تتجه في الأهلي لتأجيل صفقة ظهير إنبي لانتقالات الصيف المقبلة فإن رغبة الفريق البترولى في ضم صلاح محسن، مهاجم الأهلي، قد تُعجّل بإتمام الصفقة في يناير وليس نهاية الموسم.

وأوضح عبد الناصر محمد موقف إدارة ناديه من تفعيل بند شراء كريم فؤاد، حيث تعاقد الفريق البترولى مع اللاعب قبل بداية الموسم الماضي لمدة موسمين على سبيل الإعارة تنتهي بنهاية الموسم الجاري، مع وجود بند في عقد اللاعب يفيد بأولوية نادي إنبي فى شراء اللاعب بشكل نهائي مقابل 15 مليون جنيه، كما يوجد بند يفيد بأحقية قطع اللاعب لإعارته ولكن حال تلقيه عرضًا أوروبيًا وليس عرضًا محليًّا، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالى لم يفعل بند شراء اللاعب ولم يحسم هذا القرار، موضحا أن اللاعب يبذل قصارى جهده فى الفترة الحالية من أجل التجهيز لأولمبياد طوكيو، خاصة أنه نال إعجاب شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبي، وشارك اللاعب برفقة الفراعنة فى مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية والتى أقيمت فى مصر خلال الفترة الماضية.