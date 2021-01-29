لحظة استقبال بعثة الأهلي في قطر.. والجماهير تهتف للخطيب (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

احتشدت جماهير الأهلي بمطار حمد الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، مساء الجمعة، لاستقبال بعثة الفريق الأحمر، المشاركة في كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

وحرصت الجماهير الحمراء على ترديد الهتافات والأغاني، إذ اهتز المطار بالأهازيج التي اعتاد عليها بطل مصر وإفريقيا على سماعها دائمًا في الملعب من محبيه.

ويترأس بعثة الأهلي في مونديال الأندية الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة ممثلًا عن قارة إفريقيا، بعد تتويجه ‏بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة.‏

وسبق أن حقق الأهلي الفوز بالمركز الثالث وتوج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، ‏ويسعى الفريق إلى تحقيق طموحات وتطلعات الجماهير في نسخة البطولة التي تقام خلال ‏فبراير المقبل في قطر.‏

وحرص وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، على حضور مران الأهلي اليوم؛ لدعم ومساندة اللاعبين، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

ويستهل الأهلي مسيرته بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير، وبعدها سيخوض مواجهة بايرن ميونيخ في نصف النهائي، أو ينتظر منافساً آخر في مباراة تحديد المركز الخامس.