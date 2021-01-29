شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 29 يناير 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الساحة الرياضية اليوم الجمعة 29 يناير 2021، العديد من الأخبار الهامة أبرزها تعاقد الزمالك مع أيمن حفنين واستعارة الإسماعيلي لخمس لاعبين، وسفر الأهلي للدوحة للمشاركة في مونديال الأندية.
الزمالك يعلن توقيع أيمن حفنى 6 أشهر على بياض
أعلن نادى الزمالك توقيع اللاعب أيمن حفني، اليوم الجمعة، على بياض بعقد لمدة 6 أشهر تبدأ من يناير الجارى، وتم الاتفاق على عودة اللاعب للنادى من جديد بعد موافقة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو.
الإسماعيلي يعلن التعاقد مع 5 صفقات قبل غلق القيد
نجح مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام على قطاع الكرة، بشكل رسمى، حتى الآن فى التعاقد مع خمسة لاعبين خلال موسم الانتقالات الشتوي الحالى لدعم صفوف الفريق.
السويد تهزم فرنسا 32 /26 وتصعد لنهائى مونديال اليد مصر 2021
نجح منتخب السويد فى تحقيق الفوز على نظيره الفرنسى بنتيجة 32/26 فى نصف نهائى بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، لتتأهل إلى الدور النهائى المقرر له بعد غد الأحد على صالة استاد القاهرة.
احتشدت جماهير الأهلي بكثافة أمام فندق إقامة الفريق الأحمر بالدوحة استعدادا للمشاركة فى كأس العالم للأندية، وحرصت الجماهير على ترديد الأغاني الخاصة بالمارد الأحمر، والاحتفال على طريقة مؤمن زكريا الشهيرة.
أعلن نادى طنطا برئاسة فايز عريبى الجهاز الفني الذى سوف يقود الفريق الكروى الأول خلفا للمدرب رضا عبد العال الذى رحل بسبب سوء نتائج الفريق خلال بطولة دورى الدرجة الثانية، وخسر فريق طنطا أمام النجوم بهدف سجله أيمن غباشى من ركلة جزاء في الدقيقة 2 ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من المجموعة الثانية دورى القسم الثانى ويحتل طنطا المركز الاخير فى المجموعة بعد حصد 7 نقاط فقط .
حقق فريق المصري البورسعيدى فوزا عريضا على نظيره الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف دون رد، فى اللقاء الي جمع الفريقين، اليوم، الجمعة، بإستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وجاء الهدف الأول عن طريق رأسية أوستن أموتو مهاجم المصري بشكل رائع في الدقيقة 33 من زمن المباراة بعد استلامه لعرضية من أحمد شديد قناوي أطلقها قذيفة برأسه على يمين حارس الإنتاج الحربي.
كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن أن خزينة الجبلاية تحملت 24 مليون جنيه حتى الأن نظير إجراء مسحات للاعبين للكشف عن فيروس كورونا قبل المباريات سواء للاعبى الدورى الممتاز أو الدرجات الأخرى، بخلاف لاعبى المنتخبات الوطنية.
هنأ النجم المغربى أشرف بن شرقى، جناح نادى الزمالك، صديقه وزميله مصطفى محمد، الذى وقع أمس عقود احترافه فى نادى جالاطا سراى التركى لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، متمنيا له التوفيق والنجاح فى خطوته الجديدة.
بعثة الأهلي تغادر مطار القاهرة إلى قطر استعدادا للمشاركة بمونديال الأندية
غادرت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار القاهرة إلى قطر، لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.
نجح فرق سيراميكا فى تحقيق الفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم بالجولة العاشرة من بطولة الدورى الممتاز باستاد السويس، فى ريمونتادا مثيرة لفريق سيراميكا والذى كان متأخرا بهدف فى الشوط الأول.
تعادل فريقا وادى دجلة مع نظيره أسوان بدون أهداف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة اتسمت بالتأمين الدفاعة لأبناء الجنوب فى الشوط الأول، وسط محاولات من غزلان دجلة لإحراز هدف التقدم، وفى الشوط الثانى كثف أسوان الهجوم وكاد يحرز لاعبوه هدف التقدم إلا أن اللقاء انتهى بالتعادل السلبى.