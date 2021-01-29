شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 29 يناير 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساحة الرياضية اليوم الجمعة 29 يناير 2021، العديد من الأخبار الهامة أبرزها تعاقد الزمالك مع أيمن حفنين واستعارة الإسماعيلي لخمس لاعبين، وسفر الأهلي للدوحة للمشاركة في مونديال الأندية.

الزمالك يعلن توقيع أيمن حفنى 6 أشهر على بياض

أعلن نادى الزمالك توقيع اللاعب أيمن حفني، اليوم الجمعة، على بياض بعقد لمدة 6 أشهر تبدأ من يناير الجارى، وتم الاتفاق على عودة اللاعب للنادى من جديد بعد موافقة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو.

الإسماعيلي يعلن التعاقد مع 5 صفقات قبل غلق القيد

نجح مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام على قطاع الكرة، بشكل رسمى، حتى الآن فى التعاقد مع خمسة لاعبين خلال موسم الانتقالات الشتوي الحالى لدعم صفوف الفريق.

السويد تهزم فرنسا 32 /26 وتصعد لنهائى مونديال اليد مصر 2021